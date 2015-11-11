​Ильтизам Акбарли прокомментировал решение собрания партии "Мусават"

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ "Я остаюсь на своей прежней позиции. Я принял участие в выборах, потому что дал слово избирателям и считаю это правильным". Об этом сообщил Report выдвинувший на прошедших 1 ноября парламентских выборах свою кандидатуру от Имишлинского избирательного округа №79 бывший депутат, член партии "Мусават" Илтизам Акбарли.

И.Акбарли, выражая отношение к полученному им на собрании партии "Мусават" выговору, сказал, что он относится с уважением к этому решению: "Я и ранее говорил, что отнесусь с уважением к любому решению партии".

Бывший депутат отказался комментировать вопрос отказа партии "Мусават" от участия в парламентских выборах.

Напомним, что на вчерашнем заседании партии "Мусават" был рассмотрен вопрос участия кандидата в депутаты Илтизама Акбарли на прошедших 1 ноября парламентских выборах, несмотря на решение партии от 28 октября 2015 года об отказе от участия в выборах. Большинством голосов принято решение о вынесении выговора Илтизаму Акбарли.