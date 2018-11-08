 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Идрис Исаев: В Минтруда и соцзащиты населения никаких сокращений не будет

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Должна быть повышена минимальная заработная плата. Как в доходах населения, так и во внутреннем валовом продукте удельный вес заработной платы очень низок. Мы должны его значительно повысить. Это актуальный вопрос".

    Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса во время обсуждения законопроектов "О бюджете на 2019 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту", "О бюджете на 2019 год Фонда страхования от безработицы", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2019 год", "О критерии нуждаемости на 2019 год" сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев

    И.Исаев сообщил, что в министерстве труда и социальной защиты населения никаких сокращений не будет: "Созданы новые структуры. В обществе бытует мнение, будто в министерстве будут проведены сокращения. Хотя и сокращений не будет, но оптимизация будет проведена".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi