Идрис Исаев: В Минтруда и соцзащиты населения никаких сокращений не будет

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Должна быть повышена минимальная заработная плата. Как в доходах населения, так и во внутреннем валовом продукте удельный вес заработной платы очень низок. Мы должны его значительно повысить. Это актуальный вопрос".

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса во время обсуждения законопроектов "О бюджете на 2019 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту", "О бюджете на 2019 год Фонда страхования от безработицы", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2019 год", "О критерии нуждаемости на 2019 год" сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Идрис Исаев.

И.Исаев сообщил, что в министерстве труда и социальной защиты населения никаких сокращений не будет: "Созданы новые структуры. В обществе бытует мнение, будто в министерстве будут проведены сокращения. Хотя и сокращений не будет, но оптимизация будет проведена".