Хады Раджабли предложил выдавать пособие детям до трех лет

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Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ "Ожидаются коренные изменения в сфере применения налогов, получении страховки. В этом случае возникнет тенденция привлечения к страхованию нелегальной занятости. Для предпринимателей даже предусмотрено снижение налогового процента".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике сказал председатель комитета Хады Раджабли во время обсужедния законопроектов "О бюджете на 2019 год соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего социальное обеспечение и защиту", "О бюджете на 2019 год фонда страхования от безработицы", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2019 год", "О критерии нуждаемости на 2019 год".

По его словам, планируется увеличение суммы единовременного пособия при рождении ребенка: "Я предлагаю выдавать пособия детям до трех лет. В связи с этим даже может быть подготовлен новый закон".