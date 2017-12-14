Хады Раджабли: Обучающихся в азербайджанских вузах 18 незрячих студентов нужно освободить от платы за обучение

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ "В азербайджанских университетах обучается 18 незрячих студентов. Им должна быть оказана помощь".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике заявил председатель комитета Хады Раджабли.

Он заявил, что эти студенты должны быть освобождены от платы за обучение: "Несколько дней назад ко мне на прием пришли два студента Азербайджанской национальной консерватории. Их плата за учебу составляет 2 тысячи манатов. Считаю, что данной категории лиц нужно помочь. В данном направлении ведутся переговоры".