Гудрат Гасангулиев: Зарплата депутата должна составлять 8 тысяч манатов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "Думаю, что этот рост недостаточен. Потому, что в стране произошла девальвация, зарплата должна обеспечить достойную жизнь граждан. Государственные служащие, представители высших органов власти не должны думать о другой прибыли и доходах. Я считаю, что заработной платой достойно должны обеспечивать свои семьи. Мы отстаем по зарплате от других стран региона".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса во время обсуждения повышения зарплат депутатов сказал член парламента Гудрат Гасангулиев.

"Наши зарплаты в несколько раз ниже, чем в некоторых соседних государствах. Не знаю какую зарплату получают работники Администрации президента Азербайджана, было бы хорошо, если бы предоставили информацию об этом. По предоставленной нам информации заработная плата заведующего отделом в ПА выше зарплаты руководства Милли Меджлиса. Я думаю, что спикер, должен получать зарплату в 10 тысяч, депутат - 8 тысяч манатов".

Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов не согласился с Г.Гасангулиевым, отметив, что это неверный подход.