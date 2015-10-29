​Губад Ибадоглу выразил отношение к отказу партии Мусават от участия в парламентских выборах

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Исключенный из партии Мусават бывший кандидат на пост башгана, председатель движения "Демократия и благоденствие Азербайджана" (ДБА) Губад Ибадоглу выразил отношение к отказу партии от участия в парламентских выборах 1 ноября.

В заявлении Report Г.Ибадоглу сказал, что происходящее показывает, что у Мусават отсутствует даже стратегический подход в таких вопросах, как выборы: "Выступая с меркантильных интересов и предпринимая ошибочные и бессистемные тактические шаги, нынешнее руководство партии продолжает придерживаться линии, ведущей к ослаблению партии".