Граждане пожаловались Омбудсмену на серьезные нарушения, дороговизну, безрезультатное лечение в частных клиниках

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В ряде обращений, поступивших в адрес Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) в 2017 году, отражены факты серьезных нарушений при лечении и обследовании в частных клиниках, дороговизна, отсутствие результатов лечения.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодном докладе на 2017 год Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен) о состоянии обеспечения и защиты прав и свобод человека в Азербайджане.

"Необходимо принять новые законодательные акты по серьезному подходу к взаимоотношениям врачей с больными, по обеспечению прав больных и пациентов, пострадавших от лечения врачей, и ускорить переход в лечебном процессе на договорную систему, определяющую взаимные обязанности", - говорится в докладе.