Госкомитет: Возвращено около 255 га неиспользованных земель сельхозназначения

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане обнаружены факты нерационального использования или не использования около 1500 юридическими и физическими лицами земель сельскохозяйственного назначения по 44 районам".

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя Госкомитете по вопросам имущества Рафик Джалилов заявил на сегодняшнем заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

Он сообщил, что в результате принятых мер около 255 гектаров неиспользованных земель сельскохозяйственного назначения были возвращены и повторно сданы в пользование.

По словам зампреда, по итогам мониторинга случаи незаконного ограждения и захвата в основном выявлены в Абшеронском, Бейлаганском, Бардинском, Гёйгёльском, Сабирабадском, Сальянском, Геранбойском, Хачмазском районах, неиспользованные земли преимущественно выявлены в Нефтчалинском, Самухском, Гаджигабульском, Хызинском, Агстафинском районах.

Р.Джалилов подчеркнул, что комитетом проводится учет всех земель независимо от вида и назначения имущества. Он отметил, что комитет выполняет эти работы новыми техническими средствами: "Инженеры проводят точное измерение территории всей страны".