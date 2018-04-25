Главное управление по борьбе с торговлей людьми выявило 142 факта торговли людьми в прошлом году

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ В 2017 году Главное управление по борьбе с торговлей людьми МВД Азербайджана в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установило 142 факта торговли людьми, 6 – принудительного привлечения к труду, 26 – незаконных действий с документами в целях торговли людьми, обезврежено 8 преступных группировок из 17 человек, установлена 71 жертва этих группировок, из них 66 женщин и 5 мужчин.

Как сообщает Report, об этом говорится в ежегодной информации Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2017 год.

В документе отмечается, что из жертв 68 – граждане Азербайджана, 2 – России, 1 – Украины. Из них 43 в целях эксплуатации были отправлены в Турцию, 9 – ОАЭ, 8 – Россию, 5 – Малайзию, 4 – Пакистан, 2 иностранца подверглись эксплуатации в Азербайджане.

Из 55 объявленных в розыск по обвинению в торговле людьми 32 или 58% были задержаны, в том числе установлено место двух на территории стран-членов Интерпол.

Было расследовано около 9 тыс. обращений, поступивших на "горячую линию" в связи с трудовой деятельностью за границей, образованием, браком с иностранцами, бытовым насилием, усыновлением и др., по каждому были приняты меры в соответствии с законом, инициаторам даны необходимые разъяснения.

Документ с данными будет вынесен на обсуждение на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса.

Напомним, что национальным координатором по борьбе с торговлей людьми является первый заместитель министра внутренних дел Вилаят Эйвазов.