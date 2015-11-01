Глава миссии ТюркПА: Увиденное нами говорит о прозрачности и открытости выборов в Азербайджане

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Мы видим, что народ заинтересован в выборном процессе. Выборы проходят демократично. Я думаю, что на начальном этапе увиденное нами говорит о прозрачности и открытости".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил глава миссии наблюдателей межпарламентской ассамблеи ТюркПА, депутат парламента Казахстана Серикжан Канаев.

Глава делегации также отметил, что во время наблюдения никаких нарушений и замечаний со стороны делегатов замечено не было.

Говоря об активности избирателей, глава делегации сказал, что судя по всему явка превысит 50%: "В течение 2 часов наблюдений мы видим, что более 10% избирателей проголосовали".

С.Канаев также отметил, что делегация ТюркПА будет проводить наблюдение за ходом выборов в Баку.