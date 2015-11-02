Глава миссии ПАСЕ: Эти выборы полностью выражают волю азербайджанского народа

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Прошедшие в Азербайджане 1 ноября выборы в Милли Меджлис полностью выражают волю азербайджанского народа.
Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил глава миссии наблюдателей ПАСЕ, испанский депутат Жорди Чукла Коста на пресс-конференции.
"Эти выборы полностью выражают волю азербайджанского народа", - отметил глава делегации.
Ж.Чукла также отметил активность СМИ в освещении предвыборного процесса и хода выборов.
Глава делегации с сожалением отметил отсутствие миссии БДИПЧ ОБСЕ, но поприветствовал участие многочисленных местных наблюдателей.
По его словам, при составлении доклада наблюдатели ПАСЕ учитывали не только мнения независимых наблюдателей, но также провели в Баку ряд встреч, в том числе с представителями местных СМИ.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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