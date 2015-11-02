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    Глава миссии ПАСЕ: Эти выборы полностью выражают волю азербайджанского народа

    Жорди Чукла поприветствовал участие многочисленных местных наблюдателей на выборах

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Прошедшие в Азербайджане 1 ноября выборы в Милли Меджлис полностью выражают волю азербайджанского народа. 

    Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил глава миссии наблюдателей ПАСЕ, испанский депутат Жорди Чукла Коста на пресс-конференции.

    "Эти выборы полностью выражают волю азербайджанского народа", - отметил глава делегации.

    Ж.Чукла также отметил активность СМИ в освещении предвыборного процесса и хода выборов. 

    Глава делегации с сожалением отметил отсутствие миссии  БДИПЧ ОБСЕ, но поприветствовал участие многочисленных местных наблюдателей.

    По его словам, при составлении доклада наблюдатели ПАСЕ учитывали не только мнения независимых наблюдателей, но также провели в Баку ряд встреч, в том числе с представителями местных СМИ.

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