Глава миссии ПАСЕ: Эти выборы полностью выражают волю азербайджанского народа

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Прошедшие в Азербайджане 1 ноября выборы в Милли Меджлис полностью выражают волю азербайджанского народа.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявил глава миссии наблюдателей ПАСЕ, испанский депутат Жорди Чукла Коста на пресс-конференции.

"Эти выборы полностью выражают волю азербайджанского народа", - отметил глава делегации.

Ж.Чукла также отметил активность СМИ в освещении предвыборного процесса и хода выборов.

Глава делегации с сожалением отметил отсутствие миссии БДИПЧ ОБСЕ, но поприветствовал участие многочисленных местных наблюдателей.

По его словам, при составлении доклада наблюдатели ПАСЕ учитывали не только мнения независимых наблюдателей, но также провели в Баку ряд встреч, в том числе с представителями местных СМИ.