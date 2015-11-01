Глава миссии наблюдателей СНГ: Выборы проходят спокойно, при высокой активности избирателей

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Парламентские выборы в Азербайджане проходят спокойно, при высокой активности избирателей".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава миссии наблюдателей СНГ, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

По его словам, положительным фактом является большое количество местных наблюдателей от различных партий и кандидатов: "Все они имеют возможность наблюдать за ходом голосования. Мне кажется, что активность избирателей в первую очередь говорит о том, что многие люди испытывают чувство ответственности за будущее своей страны и за тех, кого изберут в парламент".

С.Лебедев отметил, что посетил 4 избирательных участка в Баку с момента их открытия, и в целом за день планирует посетить 9 участков.

"Все, что сегодня мы наблюдали, дает нам основание говорить о том, что выборы проходят достаточно организовано", - заявил глава миссии.

По его словам, в состав миссии СНГ входят 147 наблюдателей, часть из них наблюдает за ходом выборов в регионах страны, в том числе Сумгайыте и Гяндже.