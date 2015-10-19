Представители штаба миссии наблюдателей СНГ встретятся с главами ряда политических партий Азербайджана

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Представители штаба миссии наблюдателей СНГ, развернутого в Баку в связи с предстоящими парламентскими выборами, намерены встретиться с главами ряда ведущих политических партий Азербайджана, члены которых выдвигаются кандидатами на предстоящих выборах. Об этом Report заявил Глава штаба миссии наблюдателей СНГ Евгений Слобода, комментируя деятельность штаба.

По его словам, работа по наблюдению за ходом подготовки и процессом парламентских выборов будет идти в соответствии с графиком.

"Считаем, что 130 наблюдателей достаточно. Мы при выборе исходили из количества избирательных участков и избирателей для проведения наблюдения, чтобы затем вынести свое заключение", - подчеркнул Е.Слобода.

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 1 ноября.