​Глава миссии наблюдателей ПАСЕ: Обстановка на выборах позитивная

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Обстановка на выборах в Азербайджане позитивная".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава миссии наблюдателей ПАСЕ испанский депутат Жорди Чукла Коста.

По итогам посещения ряда избирательных участков Баку, глава миссии отметил их хорошую работу. "Недостатков до сих пор не было выявлено", - добавил Жорди Чукла Коста.

Он подчеркнул, что его впечатления от наблюдения за ходом голосования составляют лишь часть от впечатлений всей команды, и общая оценка миссии будет представлена завтра на пресс-конференции.

По его словам, сегодня 32 наблюдателя из миссии ПАСЕ осуществляют наблюдение за выборами на ряде избирательных участков Баку, некоторые из них - в регионах страны.