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    Глава делегации ТюркПА: Выборы в Азербайджане прошли в соответствии с законодательством и международными стандартами

    Технические процедуры на выборах были выполнены хорошо

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Технические процедуры на парламентских выборах в Азербайджане были выполнены хорошо.

    Как сообщает Report, об этом сообщил глава делегации ТюркПА, депутат парламента Казахстана Серикжан Канаев.

    По его словам, миссия наблюдала высокую явку на выборах, что подтверждается также данными ЦИК Азербайджана. С.Канаев, в частности, отметил, что наблюдения проводились в Сабаильском, Насиминском, Бинагадинском районах Баку.

    С.Канаев также подчеркнул, что для наблюдателей были созданы все условия: "Миссия Тюрк ПА не наблюдала нарушений на выборах. Выборы 2015 года прошли в соответствии с законодательством и международными стандартами".

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