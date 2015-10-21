Глава ЦИК России: БДИПЧ, не направив наблюдателей в Азербайджан, ухудшит отношения с рядом стран

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) после инцидента с отказом направить наблюдателей в Азербайджан рискует ухудшить отношения с целым рядом стран. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров.

"Я думаю, что данный инцидент достаточно серьезно скажется на отношениях целого ряда стран с Бюро по демократическим институтам и правам человека", — заявил В. Чуров на Всероссийском совещании с председателями избирательных комиссий регионов.

Напомним, 11 сентября директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Майкл Линк заявил, что БДИПЧ ОБСЕ приняла решение не высылать наблюдательную миссию на выборы в Азербайджан.

Постоянное представительство Азербайджана в ОБСЕ в свою очередь выразило обеспокоенность этим решением и назвало его "серьезным нарушением директором БДИПЧ ОБСЕ возложенного на него мандата".

Очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября.