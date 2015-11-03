Генеральный секретарь ОИС высоко оценил усилия правительства Азербайджана для проведения хорошо организованных выборов

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Организация исламского сотрудничества (ОИС) поздравляет правительство Азербайджана и азербайджанский народ с успешным проведением парламентских выборов. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Ияд бин Амин Мадани.

"Генеральный секретарь выразил удовлетворение по поводу мирного и организованного проведения выборов и отметил, что большая явка избирателей свидетельствует об их желании внести свой вклад в укрепление и консолидацию демократии в Азербайджане", - говорится в заявлении.

Ияд бин Амин Мадани высоко оценил усилия правительства страны для проведения хорошо организованных выборов, напомнив, что миссия ОИС также приняла участие в наблюдении за ними 1 ноября.