​Генеральный секретарь ГУАМ: Выборы в Милли Меджлис прошли в совершенно спокойной обстановке

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ “Выборы в Милли Меджлис прошли в совершенно спокойной обстановке". Как сообщает Report, об этом заявил на пресс-конференции в Баку генеральный секретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили.

"Помимо меня, в качестве представителей в избирательных округах присутствовали член парламента Украины Иван Крулько и член парламента Грузии Зураб Абашидзе. Мы наблюдали выборы на 20 участках Баку и 7 участках в Сумгайыте. Серьезных правонарушений в ходе голосования на участках не зафиксировано. Выборы прошли в совершенно спокойной обстановке и состоялись", - заявил В. Чечелашвили.