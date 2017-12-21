Габиль Мамедов буден переназначен судьей Верховного суда Нахчывана

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Увеличится срок полномочий судьи Верховного суда Нахчыванской автономной республики Габиля Мамедова.

Как сообщает Report, по представлению президента Азербайджана на очередном пленарном заседании Милли Меджлиса будет рассмотрен вопрос о продлении срока его полномочий. Ожидается, что Габиль Неймат оглу Мамедов буден переназначен судьей Верховного суда Нахчыванской АР. Если решение будет принято, оно вступит в силу 22 января 2018 года.

Отметим, что срок полномочий судьи Верховного суда Нахчыванской АР Габиля Неймат оглу Мамедова завершится 22 января 2018 года.