Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа будет наблюдать за президентскими выборами в Черногории.

Как сообщили Report в пресс-службе парламента, с этой целью с 11-го по 16-ое апреля он будет находиться с визитом в Подгорице.

В составе наблюдательной миссии ПАСЕ в день голосования депутат будет наблюдать за ходом выборов на различных участках.

Сначала наблюдатели ПАСЕ оценят предвыборную ситуацию, ознакомятся с созданными в избирательных участках условиями. В день выборов они проконтролируют вопросы соблюдения требований демократии, прозрачности, обеспечения прав избирателей.