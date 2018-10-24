Фазаил Агамалы: В скором времени я откажусь от председательства в партии - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Интервью Report с членом парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству, депутатом, председателем партии "Ана Вэтэн" Фазаилом Агамалы.

- Некоторое время назад Вы испытывали проблемы со здоровьем. Как Вы чувствуете себя сейчас?

- Все нормально. Сейчас все хорошо. В жизни каждого возникают такие моменты, главное, жить так, чтобы совесть не мучала. Что предписано свыше, то и будет. Некоторое время назад у меня были определенные проблемы со здоровьем, ну слава Богу, опасность миновала. Пусть и пришлось нелегко, но сейчас все нормально.

- Лечение продолжается?

- Нет, я завершил лечение. Вот уже более 10 лет я ежегодно прохожу обследование.

- Вы проходили лечение в Баку или за рубежом?

- Часть лечения я прошел в Баку, остальную – за рубежом. По большей части я лечился в Турции.

- Возглавляемой Вами партии "Ана Вэтэн" выделяются средства из госбюджета. Эти средства покрывают нужды партии?

- Раньше в условиях отсутствия финансирования мы испытывали трудности. Не могли даже внести месячную плату за офис. Не оказывали финансовую помощь районным подразделениям. Вот уже несколько лет, как партии, представленные в Милли Меджлисе, получают финансовую помощь из госбюджета. Благодаря этим средствам мы можем решить определенные проблемы. Мы благодарны государству за такую помощь. Стоит признать, что в Азербайджане нет особого интереса к партийности и политизированию. Подавляющее большинство граждан поддерживают власти, президента страны.

- Порой предъявляются претензии, что, мол, оппозиционные партии не представлены в парламенте. Вы разделяете эту точку зрения?

- В Милли Меджлисе Азербайджана представлены и оппозиционные партии. А что должен делать представитель оппозиции в Милли Меджлисе? Горланить, драться? В парламенте представлены депутаты, придерживающиеся различных точек зрения. Соблюдается политический плюрализм. Представители оппозиционных партий в Милли Меджлисе высказывают свои мнения по различным законопроектам, порой их предложения учитываются. Оппозиция должна быть такой. Оппозиционер не должен кричать, оскорблять, ругаться. Мы давно распрощались с такой оппозицией, тот период остался в прошлом. Оппозиционеры должны быть не разрушительными, а созидательными.

- Будете ли Вы выдвигать свою кандидатуру на следующий срок?

- Поживем, увидим. Впереди еще два года…

- Ожидаются ли внеочередные парламентские выборы?

- Я не ожидаю проведения внеочередных парламентских выборов. На то нет оснований. Что такого произошло в стране, чтобы возникла необходимость проведения подобных выборов? Милли Меджлис работает в привычном для себя режиме. Нет оснований для роспуска парламента.

- В случае Вашего ухода с поста председателя партии, кто станет Вашем преемником?

- Таких пока нет, но найдется, я думаю. В партии "Ана Вэтэн" много перспективных людей. Просто мы не акцентируем внимание на этом, все идет своим чередом, чтобы превратиться в серьезный социальный заказ. Я задумываюсь над уходом с поста председателя. Наверное, в ближайшее время этот вопрос найдет свое решение на очередном съезде партии.