Фазаил Агамалы предложил продать с аукциона баню экс-главы "Лифтремонта"

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ “В прессе я прочел о том, что баня бывшего главы ПО "Лифтремонт", находящегося в подчинении ИВ Баку, Гудрата Шукюрова выставлена на продажу за 10 млн манатов. Нельзя ли выставить ее на аукцион, а выручку направить в госбюджет?!”

Как сообщает Report, с таким предложением в ходе обсуждений госбюджета выступил депутат Фазаил Агамалы.

Он отметил, что после отстранения от должностей выясняется, какими автомобилями и виллами за рубежом владели экс-чиновники: "Нельзя ли проследить за этим? Прошу Счетную палату принять серьезные меры и пресечь утечку финансов".