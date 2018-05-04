Фазаил Агамалы: Аморальных туристов надо депортировать

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ "В последние годы туризм принимает большой масштаб. Это очень хороший факт и приносит стране довольно много материальной выгоды. Но в туризме мы наблюдаем и нелицеприятные случаи, которые противоречат нашим традиционным ценностям, нравственности. Я не хочу говорить об этом открыто. В Азербайджан, наряду с воспитанными, обладающими высокими моральными устоями туристами, приезжают и отбросы из различных стран".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутата Фазаил Агамалы во время обсуждения годового отчета национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

По его словам, эти туристы ведут себя в Азербайджане невоспитанно, аморально:

"В связи с этим в законодательство нужно внести соответствующие изменения. Такие люди должны депортироваться из страны".