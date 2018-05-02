 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ежегодный отчет Национального координатора по борьбе с торговлей людьми рекомендован на пленарное заседание парламента

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Прошло совместное заседание парламентского комитета по правам человека и комитета по правовой политике и государственному строительству.

    Как сообщает Report, на заседании обсудили годовой отчет Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми на 2017 год.

    Информацию представил начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми министерства внутренних дел Гейдар Гейдаров.

    Затем депутаты провели обсуждения и выдвинули свои предложения.

    После документ рекомендовали на пленарное заседание парламента.

    Напомним, что ожидается вынесение отчета на обсуждение на предстоящем 4 мая пленарном заседании парламента и принятие документа. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi