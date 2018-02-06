Ежегодный доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов, рекомендован на пленарное заседание ММ

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Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по региональным вопросам обсудили ежегодный доклад органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов - Центра по работе с муниципалитетами при министерстве юстиции.

Как сообщает Report, доклад был представлен заместителем министра юстиции Вилаятом Захировым.

По его словам, по сравнению с предыдущими годами, недочеты, выявленные в деятельности муниципалитетов в 2017 году, сократились.

Депутаты также высказали собственное мнение относительно доклада.

После обсуждений, ежегодный доклад был рекомендован на пленарное заседание парламента.