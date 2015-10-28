Наблюдатели СНГ высоко оценивают открытость и прозрачность предвыборного процесса в Азербайджане

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В целом предвыборная кампания в Азербайджане проходит в спокойной обстановке в соответствии с избирательным кодексом.

Об этом Report заявил глава штаба миссии наблюдателей СНГ Евгений Слобода.

"Мы систематически встречаемся с окружными и участковыми избирательными комиссиями. Так, мы провели встречи и посетили участки в Нефтечале и Сальянах", - заявил Е.Слобода.

По его словам, миссия наблюдателей высоко оценила открытость и прозрачность предвыборного процесса, профессионализм членов комиссии.

"Мы также планируем провести встречи в Верховном суде и Генеральной прокуратуре Азербайджана, в ходе которых намерены обсудить вопросы избирательной кампании", - подчеркнул глава штаба.

Е.Слобода отметил, что уже подходит к концу аккредитация наблюдателей от миссии СНГ. "В ходе выборов наблюдение охватит большинство регионов республики, в том числе Нахчыван", - сказал он.