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    Наблюдатели СНГ высоко оценивают открытость и прозрачность предвыборного процесса в Азербайджане

    Слобода: Предвыборная кампания проходит в спокойной обстановке

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ В целом предвыборная кампания в Азербайджане проходит в спокойной обстановке в соответствии с избирательным кодексом.

    Об этом Report заявил глава штаба миссии наблюдателей СНГ Евгений Слобода.

    "Мы систематически встречаемся с окружными и участковыми избирательными комиссиями. Так, мы провели встречи и посетили участки в Нефтечале и Сальянах", - заявил Е.Слобода.

    По его словам, миссия наблюдателей высоко оценила открытость и прозрачность предвыборного процесса, профессионализм членов комиссии.

    "Мы также планируем провести встречи в Верховном суде и Генеральной прокуратуре Азербайджана, в ходе которых намерены обсудить вопросы избирательной кампании", - подчеркнул глава штаба.

    Е.Слобода отметил, что уже подходит к концу аккредитация наблюдателей от миссии СНГ. "В ходе выборов наблюдение охватит большинство регионов республики, в том числе Нахчыван", - сказал он.

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