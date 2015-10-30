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    ​Евгений Слобода: Краткосрочные наблюдатели от миссии СНГ прибывают в Баку

    Общее количество зарегистрированных краткосрочных наблюдателей от СНГ составляет 147 человек, за последние дни уже прибыло около 80

    Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Краткосрочные наблюдатели за предстоящими в Азербайджане выборами от миссии СНГ продолжают прибывать в Баку. 

    Об этом сообщил Report руководитель штаба наблюдательной миссии СНГ Евгений Слобода.

    "Общее количество зарегистрированных краткосрочных наблюдателей от СНГ составляет 147 человек, за последние дни уже прибыло около 80", - заявил Е.Слобода.

    Он  отметил, что глава наблюдательной миссии от СНГ на выборах в Азербайджане, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев прибудет в Азербайджан сегодня днем. 

    По словам Е.Слободы, 1 ноября наблюдатели от СНГ будут осуществлять мониторинг выборов на около 100 окружных избирательных участках страны.

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