Еще три закона приведены в соответствие с законом "Об ограничении использования табачных изделий"

Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Состоялось заседание комитета по культуре Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании председатель комитета Рафаэль Гусейнов рассказал о значимости 18 октября в истории Азербайджана, истории независимости нашей страны, передал свои поздравления по случаю Дня независимости Азербайджана.

Р.Гусейнов сообщил, что в повестку дня включены вопросы о внесении поправок в закон "Об ограничении использования табачных изделий" и в связи с этим в законы "О телерадиовещании", "О вещании Общественного телевидения и радио" и "О театре и театральной деятельности" (третье чтение).

Было отмечено, что поправки во все три закона преследуют цель привести их в соответствие с законом "Об ограничении использования табачных изделий".

Законопроекты рекомендованы на обсуждение в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса.