ЕС сделал заявление в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "ЕС надеется на продолжение сотрудничества с азербайджанскими институтами, в том числе с вновь избранным парламентом, в интересах всех граждан". Как сообщает Report об этом говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы в связи с прошедшими 1 ноября в Азербайджане выборами в Милли Меджлис.

"Евросоюз поддерживает выборы на основе международных стандартов, проводимых на транспарентной и всеобщей основе", - говорится в заявлении.