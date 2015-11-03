 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ЕС сделал заявление в связи с парламентскими выборами в Азербайджане

    Евросоюз поддерживает выборы на основе международных стандартов

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "ЕС надеется на продолжение сотрудничества с азербайджанскими институтами, в том числе с вновь избранным парламентом, в интересах всех граждан". Как сообщает Report об этом говорится в заявлении Европейской  внешнеполитической службы в связи с прошедшими 1 ноября в Азербайджане выборами в Милли Меджлис

    "Евросоюз поддерживает выборы на основе международных стандартов, проводимых на транспарентной и всеобщей основе", - говорится в заявлении.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi