​"ELS": На 10 часов утра активность избирателей на участках составила 12,2%

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "Согласно статистике на 10 часов утра, активность избирателей на избирательных участках составила 12,2%".

Об этом Report заявила пресс-секретарь проводящего "exit-poll" Центра независимых исследований "ELS" Лала Гафарова.

По ее словам, в течение дня общественность будет периодически информироваться об активности избирателей.

Как отметила официальный представитель центра, они принимают участие на выборах с 2 600 наблюдателями в 1 180 избирательных участках в 118 округах.

Отметим, что на выборах в Милли Меджлис принимают участие 767 кандидатов. За выборами наблюдают 501 международный наблюдатель из 40 организаций и более 63 тыс. местных наблюдателей.

Кроме того, "exit poll" проводят Центр независимых исследований "ELS", Мониторинговый центр "RƏY", Центр защиты прав молодежи Азербайджана совместно с французским Институтом социологических исследований "Opinion Way", а также Лига защиты трудовых прав граждан и американская организация "AJF&Associates İnc.".

Для наблюдения за выборами веб-камеры установлены в 1000 избирательных участках по 119 избирательным округам.