Доклад о выборах в Азербайджане презентован в ходе видеомоста Москва-Баку

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Агентство Sputnik Азербайджан представило на портале на азербайджанском и русском языках раздел «Парламентские выборы», в котором собраны все самые значимые новости о предвыборной кампании 2015 года в стране. Раздел включает информацию обо всех этапах предвыборных мероприятий, аналитику и комментарии об общественно-политической ситуации в Азербайджане.

Sputnik Азербайджан вошел в экспертную группу специалистов-политологов, экономистов и представителей СМИ из Азербайджана и России, принявших участие в подготовке доклада на тему «Азербайджан накануне парламентских выборов: экономика, политика, интеграция». Презентация доклада состоялась 27 октября в ходе видеомоста Москва-Баку, организованного на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня».

Главный редактор Sputnik Азербайджан Гюльнара Мамедзаде, принявшая участие в видеомосте, отметила: «Sputnik Азербайджан всесторонне освещает ход предвыборной кампании, как и все главные СМИ страны. Однако возможности и опыт позволили нам сделать это и в несколько ином формате – формате специального доклада о парламентских выборах. В нем анализируется предвыборная ситуация и влияние выборов на развитие страны». Она также подчеркнула, что в создании доклада азербайджанские эксперты нередко обращались к материалам ресурсов Sputnik Азербайджан.

Парламентские выборы в Азербайджане пройдут 1 ноября 2015 года.