Доклад ПАСЕ: Прошедшие в Азербайджане выборы отражают волю народа

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Парламентские выборы в Азербайджане были "еще одним шагом к свободным, справедливым и демократическим выборам", результат голосования выразил волю азербайджанского народа.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключительном докладе миссии ПАСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Азербайджане, который был обсужден сегодня в Софии на заседании Постоянного комитета ПАСЕ.

"День выборов прошел спокойно и мирно по всей стране", - отметил в докладе глава делегации Жорди Чукла Коста, добавив, что каких-либо серьезных нарушений выявлено не было.

Текст заключительного доклада опубликован на официальном сайте ПАСЕ.