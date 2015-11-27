 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Доклад ПАСЕ: Прошедшие в Азербайджане выборы отражают волю народа

    Парламентские выборы в Азербайджане стали еще одним шагом к свободным, справедливым и демократическим выборам

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Парламентские выборы в Азербайджане были "еще одним шагом к свободным, справедливым и демократическим выборам", результат голосования выразил волю азербайджанского народа. 

    Как сообщает Report, об этом говорится в заключительном докладе миссии ПАСЕ по наблюдению за парламентскими выборами в Азербайджане, который был обсужден сегодня в Софии на заседании Постоянного комитета ПАСЕ. 

    "День выборов прошел спокойно и мирно по всей стране", - отметил в докладе глава делегации Жорди Чукла Коста, добавив, что каких-либо серьезных нарушений выявлено не было.

    Текст заключительного доклада опубликован на официальном сайте ПАСЕ. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi