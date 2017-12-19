Для страдающих от бесплодия более 10 лет процедура ЭКО будет бесплатной

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и перенос эмбриона будут регулироваться законодательством.

Как сообщает Report, согласно статье 14 (экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона) готовящегося законопроекта "Об охране репродуктивного здоровья", экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона осуществляются профессиональными врачами в медучреждении, назначенном соответствующим органом исполнительной власти.

Для страдающих от бесплодия более 10 лет и нуждающихся в социальной защите семей экстракорпоральное оплодотворение и перенос эмбриона один раз может осуществляться в государственных медучреждениях за счет госбюджета. В целях этого закона соответствующим органом исполнительной власти уточняется список семей, нуждающихся в социальной защите. Использование человеческого эмбриона в коммерческих, военных и промышленных целях запрещено.

Во время экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбриона могут быть использованы только репродуктивные клетки мужа (жены), способные к оплодотворению (зачатию).

Законопроект будет вынесен на обсуждение в Милли Меджлисе.