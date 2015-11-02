Директор департамента МИД РФ: Отказ БДИПЧ направить наблюдателей в Азербайджане очень удивил

Баку. 02ноября. REPORT.AZ/ Cтандарты Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) отнюдь не являются «золотыми», да и трактуются они весьма произвольно, тогда как должны быть четкие и ясные правила наблюдения, одинаковые для всех стран к востоку и западу от Вены. Об этом в интервью агентству ТАСС сказал директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин, который в течение четырех последних лет занимал пост постоянного представителя РФ при ОБСЕ в Вене.

По его словам, отказ БДИПЧ направить наблюдателей на парламентские выборы в Азербайджане «очень удивил». «Ситуация с БДИПЧ выглядит весьма странно. Например, на выборы в ФРГ поехали всего два эксперта, а на выборы в Киргизию хотели запустить порядка 600 человек. То же самое касается и выборов в Белоруссии. А в отношении выборов в Азербайджане и вовсе произошел скандал. Руководство БДИПЧ выразило желание направить туда несоразмерное количество наблюдателей. Азербайджан сказал: «Нет, мы бы хотели принять более ограниченную миссию». Подобные ситуации возникали и в прошлом. В этом ничего нового нет. Многие страны говорят, что им не нужны тысячные отряды наблюдателей, которые занимаются только тем, что выискивают недостатки. Это обычное дело. Вот и Азербайджан сказал: «Нет, давайте договариваться». И тут почему-то руководство БДИПЧ принимает совершенно непонятное решение отказаться от поездки вообще», - сказал А.Келин.

По мнению дипломата, это еще раз подтверждает «ангажированность БДИПЧ».