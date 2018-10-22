Депутаты о выборе мэра Баку - МНЕНИЕ

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана выразили свое отношение к проведению выборов мэра Баку.

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Тахир Керимли заявил Report, что проведение выборов мэра Баку было бы положительным шагом.

По его словам, Азербайджан после обретения независимости принял Конституционный акт, в документе отражены демократические принципы: "Проведение этих выборов тоже составная часть демократии. Создание муниципалитетов в больших городах, в том числе проведение выборов по избранию мэра - это обязательство и перед Советом Европы. В связи с этим вопросом высказываются определенные замечания и внутри, и за границей".

Депутат отметил, что сейчас отсутствует назначение на должность главы Исполнительной власти города Баку и это не исключает проведения выборов мэра: "То есть такая вероятность есть. Для этого следует внести изменение в законодательство. В целом, проведение этих выборов возможно. В вопросе проведения выборов имеются положительные мнения руководства страны. Если такой шаг предпримут, общественность тоже встретит это положительно".

Член парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Тахир Керимли Для этого следует внести изменение в законодательство. В целом, проведение этих выборов возможно.

Т.Керимли подчеркнул, что такие выборы должны проводиться не только в Баку, но и в других крупных городах – Гяндже и Сумгайыте.

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов также в заявлении Report отметил, что оценивает проведение выборов мэра как положительный шаг: "Долгое время ведутся обсуждения по созданию городских муниципалитетов. Естественно, в таком большом городе, как Баку, руководитель должен избираться путем выборов. Я считаю целесообразным проведение выборов мэра. В связи с этим в законодательство нужно внести соответствующие изменения. В стране проводились президентские, парламентские, муниципальные выборы, но не проводились выборы мэра. Поэтому законодательную базу следует усовершенствовать".

Депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов Это нужно также для обеспечения отчетности, прозрачности. Проведение в больших городах Азербайджана – Баку, Гяндже, Сумгайыте выборов мэра можно расценивать как положительный шаг.

Депутат отметил, что в больших городах ряда демократических стран мэр не назначается, а избирается путем выборов:

"Это нужно также для обеспечения отчетности, прозрачности. Проведение в больших городах Азербайджана – Баку, Гяндже, Сумгайыте выборов мэра можно расценивать как положительный шаг".

Напомним, что согласно подписанному 21 апреля распоряжению президента Ильхама Алиева Гаджибала Абуталыбов был освобожден от должности главы ИВ города Баку. Другим распоряжением Г.Абуталыбов был назначен вице-премьером. Глава ИВ Сабаильского района Эльдар Азизов был освобожден от занимаемой должности и назначен заместителем главы ИВ Баку. Он также исполняет обязанности главы ИВ города.