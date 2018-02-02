Депутаты Милли Меджлиса проведут встречи в Европейском парламенте

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Депутаты Милли Меджлиса (ММ) Азербайджана, представленные в Комитете парламентского сотрудничества Европейский Союз - Азербайджан - Азер Керимли, Эльман Насиров, а также новые члены комитета Сахиба Гафарова и Чингиз Ганизаде 5 февраля совершат визит во французский город Страсбург.

Как сообщили Report в пресс-службе ММ, депутаты проведут ряд встреч в Европейском парламенте. На встречах будут обсуждены вопросы развития сотрудничества между Азербайджаном и структурой.

Визит завершится 9 февраля.