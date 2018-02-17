Депутаты Милли Меджлиса проследят за президентскими выборами в России

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Первый вице-спикер Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфят Аскеров и депутат Рауф Алиев 19 февраля совершат визит в Россию.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Милли Меджлиса.

Азербайджанские депутаты примут участие в предвыборном мониторинге в связи с президентскими выборами в Российской Федерации, ознакомятся с предвыборной ситуацией в Москве и Санкт-Петербурге, организацией процесса, проследят за агитационно-пропагандистской кампанией кандидатов.

Визит завершится 23 февраля.