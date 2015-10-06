Депутаты Госдумы России будут наблюдать за выборами в Азербайджане

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Делегация депутатов Госдумы России посетит Азербайджан для наблюдения за ходом парламентских выборов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин на встрече с председателем Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Кабибуллой Джакуповым.

В ходе встречи С. Нарышкин указал на то, что у России и Казахстана единая позиция относительно того, что парламентарии двух стран в мониторинговых миссиях в различных избирательных кампаниях должны подчиняться единым правилам и быть равны по отношению к любой стране на пространстве ОБСЕ, где выборы проводятся.

Спикер Госдумы напомнил, что российские депутаты участвовали в качестве наблюдателей в Кыргызстане и совсем скоро поедут в Беларусь и Азербайджан. "Я знаю, что наши депутаты, участвующие в этих выборах, проявляют принципиальность и выступают с общих позиций", - заявил Нарышкин.

Напомним, парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября.