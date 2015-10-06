 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Депутаты Госдумы России будут наблюдать за выборами в Азербайджане

    Нарышкин: Наши депутаты, участвующие в этих выборах, проявляют принципиальность и выступают с общих позиций

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Делегация депутатов  Госдумы России посетит Азербайджан для наблюдения за ходом парламентских выборов. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил спикер Госдумы Сергей Нарышкин на встрече с председателем Мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Кабибуллой Джакуповым. 

    В ходе встречи С. Нарышкин  указал на то, что у России и Казахстана единая позиция относительно того, что парламентарии двух стран в мониторинговых миссиях в различных избирательных кампаниях должны подчиняться единым правилам и быть равны по отношению к любой стране на пространстве ОБСЕ, где выборы проводятся.

    Спикер  Госдумы напомнил, что российские депутаты участвовали в качестве наблюдателей в Кыргызстане и совсем скоро поедут в Беларусь и Азербайджан. "Я знаю, что наши депутаты, участвующие в этих выборах, проявляют принципиальность и выступают с общих позиций", - заявил Нарышкин. 

    Напомним, парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi