Депутат выразила протест в связи с запретом на использование табачных изделий в сфере творчества

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании комитета по культуре Милли Меджлиса в ходе обсуждения поправки в закон "О театре и театральной деятельности" депутат Жаля Алиева выразила протест в связи с запретом на использование табачных изделий в сфере творчества.

Как сообщает Report, в своем выступлении Ж.Алиева сказала, что борьба с курением - это очень хорошо, но это нельзя применять в творчестве: "Если это запретить, тогда применим запрет к авторам художественных произведений, чтобы они не описывали курящих сигареты героев? Насколько это правильно?".

Председатель комитета Рафаэль Гусейнов ответил, что в принципе это верно, но здесь речь идет о демонстрации, это больше влияет на сознание людей: "Один читает книгу, другой нет... То есть книга - это продукт, используемый в индивидуальном порядке. Телевидение, радио и театр доводят информацию в массовом порядке. Поэтому наличие подобных ограничений важно".

Напомним, что поправка в закон "О театре и театральной деятельности" необходима для соответствия закону "Об ограничении использования табачных изделий".