Депутат: В некоторых массажных салонах предлагают безнравственные услуги

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Прибывание в страну туристов - это положительный фактор. Но есть вещи, которые нужно держать в центре внимания. По соседству с нами проживают арабы в съемной квартире, занимаются безнравственными делами. Ведь нельзя же так".

Как сообщает Report, об этом во время обсуждения годового отчета Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми на 2017 год на совместном заседании комитета по правам человека и комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса сказал депутат Таир Керимли.

Он также выразил недовольство деятельностью некоторых массажных салонов: "В некоторых массажных салонах предлагают безнравственные услуги. Это должно быть предотвращено и взято под очень строгий контроль. Азербайджан для меня самая красивая "Гекчек Фатма" мира. Мы должны беречь национально-нравственные ценности".

Депутат Фазаиль Агамалы также поддержал коллегу. Он заявил, что с подобными негативными моментами нужно бороться в рамках закона.