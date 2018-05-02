Депутат: Просветительская работа по борьбе с трафикингом в некоторых случаях превращается в его пропаганду

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Просветительская работа по борьбе c трафикингом в некоторых случаях превращается в его пропаганду. Агитационную работу следует строить правильно".

Как сообщает Report, об этом на совместном заседании парламентских комитетов по правам человека и правовой политике и государственному строительству при обсуждении годового отчета Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми на 2017 год заявил депутат Хикмет Мамедов.

По его словам, в организации просветительской работы должны принимать участие специалисты: "Эти люди должны обладать высокими педагогическими качествами, глубоко знать психологию. В противном случае, эта работа не даст результата".