 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Депутат: Просветительская работа по борьбе с трафикингом в некоторых случаях превращается в его пропаганду

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "Просветительская работа по борьбе c трафикингом в некоторых случаях превращается в его пропаганду. Агитационную работу следует строить правильно".

    Как сообщает Report, об этом на совместном заседании парламентских комитетов по правам человека и правовой политике и государственному строительству при обсуждении годового отчета Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми на 2017 год заявил депутат Хикмет Мамедов.

    По его словам, в организации просветительской работы должны принимать участие специалисты: "Эти люди должны обладать высокими педагогическими качествами, глубоко знать психологию. В противном случае, эта работа не даст результата". 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi