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    Депутат предложил начинать учебный год с 1 сентября

    © Report

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Депутат Милли Меджлиса, председатель Партии Вахдат Таир Керимли предложил начинать учебный год в Азербайджане с 1 сентября.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании парламента Т.Керимли заявил в своем выступлении, что начало занятий с 15 сентября приводит к нарушению системы образования.

    По его словам, начало нового учебного года 15 сентября может быть полезно для родителей в плане отдыха и подготовки к школе, но для хорошей учебы детей было бы правильнее начинать учебный год с 1 сентября.

    Во время выступления депутат также подчеркнул необходимость снижения учебной нагрузки в школах.

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