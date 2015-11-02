​Депутат парламента Румынии: Наблюдаемой в ходе проведения выборов в Азербайджане прозрачности нет во многих странах Европы

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ "Парламентские выборы в Азербайджане были демократическими и прозрачными". Об этом сообщил Report депутат парламента Румынии Адриан Мирослав Мерка.

Он отметил, что в день голосования он вел наблюдение как в Баку, так и в близлежащих районах: "Я проводил наблюдение с момента входа избирателей в участок до опускания бюллетеня в урну, а также выхода из избирательного участка. Наблюдаемой в ходе проведения выборов в Азербайджане прозрачности нет во многих странах Европы".

По словам депутата, на этих выборах он отметил некоторые процессы, которые являются новыми для стран Европы: "В Румынии и некоторых странах Европы инвалидов по зрению приводят в участки близкие родственники, которые заходят с ними в кабинки для голосования. В Азербайджане ситуация совсем иная. Здесь для инвалидов по зрению были подготовлены бюллетени со специальным алфавитом, таким образом, они сами голосовали в кабинках. Это показатель демократии в Азербайджане".