Депутат: Организация, некогда занимавшаяся торговлей внутренними органами азербайджанских пленных, хочет оказать на Азербайджан давление

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Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ "Европейские структуры перешли в предвзятую атаку на Азербайджан. В отношении к Азербайджану открыто видны двойные стандарты".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявила депутат от правящей партии Ени Азербайджан Малахат Ибрагимгызы.

Она отметила, что Парламентская ассамблея Совета Европы придерживается предвзятой позиции в отношении Азербайджана: "Под влиянием армянского лобби стараются оказать на Азербайджан давление. Арестованных в Азербайджане за преступление лиц называют "политзаключенными". Я предлагаю направить в ПАСЕ письмо с протестом".

Депутат Азай Гулиев в своем выступлении коснулся вопроса предвзятости международных организаций. Он отметил, что некогда международные неправительственные организации, занимавшиеся торговлей внутренними органами азербайджанских пленных, хотят оказать на Азербайджан давление, испортить отношения между Азербайджаном и ЕС: "Всегда во время обсуждения между Азербайджаном и ЕС важных вопросов активность проявляет такая сеть. Если посмотреть на список этих неправительственных организаций, увидим, что эти организации предвзяты и направляются определенными силами. Кто они? Это те, кто не желает подписания между Азербайджаном и Евросоюзом соглашения о стратегическом сотрудничестве. Среди этих организаций есть и название PİN, которое в самый разгар Карабахской войны занималось торговлей внутренними органами азербайджанских пленных. Сейчас эта организация требует оказания давления на Азербайджан.

Среди этих организаций есть поддерживаемые Соросом. Тот Сорос, которого 7-8 лет назад мы выдворили из Азербайджана за неконструктивную деятельность. Два месяца назад Австрия предприняла такой же шаг. Такой же шаг несколько лет назад предприняла Венгрия. Однако на них никакого давления не оказали. Но когда этот шаг сделал Азербайджан, те силы, которые хотели навредить отношениям Азербайджана и ЕС, высказывали нам недовольство. В такой щепетильный момент кампания против Азербайджана продолжается. Но несмотря на все это, отношения между Азербайджаном и ЕС будут развиваться, мы добьемся поставленных целей".