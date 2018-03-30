Депутат Милли Меджлиса призвал Эльмара Мамедъярова подать в отставку

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ На специальном заседании Милли Меджлиса по случаю 100-летия геноцида азербайджанцев, учиненного армянами в 1918 году, депутат Фазаиль Агамалы призвал министра иностранных дел Эльмара Мамедъярова подать в отставку.

Как сообщает Report, он заявил, что Э.Мамедъяров выполняет свою работу не на должном уровне, в переговорах по урегулированию нагорно-карабахской проблемы не достигается результатов.

В ответ, председатель парламента Огтай Асадов с иронией сказал:

"Почему председатель Партии Ана Ветен зациклился на министре иностранных дел? И кандидат в президенты, и вы обсуждаете деятельность министра иностранных дел".