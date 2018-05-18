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    Депутат Милли Меджлиса предложил направить протест в ПАСЕ

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса депутат Фазиль Мустафа выступил с предложением направить протест в ПАСЕ.

    Как сообщает Report, в ходе обсуждения в Милли Меджлисе санкций ПАСЕ в отношении главы азербайджанской делегации в этой организации – Самеда Сеидова, депутат Фазиль Мустафа обрушился с критикой на подобное решение.

    Он подчеркнул необходимость протеста против столь вопиющего факта: 

    "Этот документ должен быть зачитан и распространен на июньской сессии ПАСЕ".

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