Депутат Милли Меджлиса посетовала на низкий размер пособия малообеспеченным семьям

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании парламентского комитета по труду и социальной политике состоялись обсуждения законопроектов "О бюджете соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего соцобеспечение и защиту на 2019 год", "О бюджете фонда страхования по безработице на 2019 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2019 год", "О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2019 год". Депутат Айтен Мустафаева посетовала на низкий размер пособий, выдаваемых инвалидам и малообеспеченным семьям.

Как сообщает Report, А.Мустафаева призвала повысить сумму пособия, ныне составляющего 50-60 манатов.

По ее словам, к этой теме часто обращаются, но все безрезультатно: "Каждый год говорят о социальной ориентированности бюджета. Однако инвалиды, пенсионеры не ощущают этого. Ежегодно пенсионерам повышают пенсию на 5-10 манатов, но пенсии в размере 144 манатов хватает лишь на оплату коммунальных услуг, но на лекарства им не хватает".

Депутат напомнила слова министра финансов Самира Шарифова, который говорил о недопустимости сравнения Азербайджана с другими странами в вопросе предоставления пособий за новорожденного: "Министр говорит о том, что не стоит сравнивать Азербайджан с Беларусью. Азербайджан инициирует и финансирует геостратегические проекты, Азербайджан – не бедная и несчастная страна. Азербайджан с населением 10 млн человек – могущественная страна”.