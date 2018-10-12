Депутат Милли Меджлиса осудила незаконный визит Светланы Журовой в Карабах

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ "Отношения между Азербайджаном и Россией на высоком уровне. Это еще раз показывают последние встречи президента Ильхама Алиева с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Однако должна с сожалением отметить, что 7 октября группа российских женщин совершила незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана, Нагорный Карабах. Среди них была и заместитель председателя комитета по международным делам Госдумы России Светлана Журова. Они говорят, что этот их визит "связан с миром". Однако вся мировая общественность знает, что карабахскую войну начали Армения и армянские сепаратисты в Карабахе".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказала депутат, член рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Россия Севиндж Гусейнова.

"Разве им неизвестно, что в Ходжалинском геноциде армянами было убито 106 женщин, 63 ребенка? Среди убитых армянскими сепаратистами во время Карабахской войны были не только азербайджанцы, но и русские по национальности. Из-за этих террористических деяний армян десятки русских матерей оплакивают своих родных. Участие Журовой в этой акции может создать у азербайджанской общественности неприятное впечатление о позиции и роли России как страны-посредника в карабахском конфликте. Поэтому я призываю их воздержаться от подобных незаконных визитов", - добавила депутат.